Россия завоевала серебро Олимпиады-2020 в первом же розыгрыше наград

Российская спортсменка Анастасия Галашина на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), проходящем в Асаке (Япония) на арене «Асака Шутинг Рейндж», выиграла серебряную медаль, уступив китаянке Цянь Ян лишь 0,7 балла. Представительница Швейцарии Нина Кристен завоевала бронзовую награду.

Галашина лидировала на протяжении долгого времени, но ошиблась на последнем выстреле. Цянь Ян победила с олимпийским рекордом.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал запрет на использование слова «Россия» на Олимпийских играх в Токио.