Россия может претендовать на проведение Олимпийских игр — 2036

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России есть возможности для проведения летних Олимпийских игр — 2036.

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения. Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, Москва принимала летнюю Олимпиаду-80, а в 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал запрет на использование слова «Россия» на Олимпийских играх в Токио.