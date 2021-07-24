Спортивный директор РФС: назначение Карпина — это то решение, которое нам необходимо

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я всегда отношусь положительно к решениям, которые идут на пользу футбола. Это то решение, которое нам необходимо. Если оно от руководства Российского футбольного союза, то да, я его поддерживаю. А насчет совмещения клубной работы и работы с национальной командой… Посмотрим по ходу, сейчас об этом говорить бесполезно. Только работа покажет результат и во что это выльется. Потому что примеры совмещения есть как очень положительные, так и не совсем удачные. Поэтому будем двигаться дальше», — цитирует Лексакова Sport24.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что назначить на пост главного тренера следовало немецкого специалиста Штефана Кунца.