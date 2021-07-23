Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его помощники заработают в сборной России в сумме €700 тысяч, передает РБК со ссылкой на источники.

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее €700 тыс. на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», — сказал источник.

Другой источник подтвердил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира зарплата увеличится до суммы примерно в €1,3 млн.

Отмечается, что в тренерский штаб войдут тренер по физподготовке Луис Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба, Николай Писарев и тренер вратарей Виталий Кафанов.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу.