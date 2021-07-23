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Навка ответила на критику фигуристки из Франции за слова о мужской гимнастике

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@tatiana_navka/Instagram/РИА «Новости»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка ответила на критику в свой адрес со стороны французской фигуристки Габриэлы Пападакис.

Напомним, Навка выступила против мужчин в художественной гимнастике. Пападакис осудила россиянку за ее слова.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. Вообще, если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике», — написала Навка в Instagram.

Также Навка отметила, что открытость и уважение не равно вседозволенности.

«На мой взгляд, мужчина должен оставаться мужчиной, даже в женском виде спорта», — добавила она.

Ранее трехкратная призерка чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер выступила с осуждением в адрес олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки за критику мужской художественной гимнастики.

«Шокирована и расстроена словами Татьяны Навки. Если бы этот человек был фигуристом, он был бы знаменит. В чем разница? Можем мы, пожалуйста, остановить дискриминацию», — отметила Уивер.

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