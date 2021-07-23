Российские гребцы вышли в полуфинал парных двоек на ОИ-2020

Российские гребцы Андрей Потапкин и Илья Кондратьев пришли к финишу третьими с результатом 6:16,09 и вышли в полуфинал парных двоек по академической гребле на Олимпиаде — 2020 в Токио.

Церемония открытия Олимпиады — 2020 начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Академическая гребля. Парные двойки.

Предварительные заезды.

1. Франция — 6.10,45

2. Китай — 6.11,55

3. Россия — 6.16,09

Ранее российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде в Токио.