Стало известно, какой по счету выйдет сборная России на открытии Олимпиады — 2020

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады — 2020 в Токио выйдет под 77-м номером. Об этом сообщает «Р-Спорт». По информации источника, россияне выйдут после сборной Сан-Марино. Первой командой на «Параде наций» традиционно станет Греция.

Сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Знаменосцами россиян станут олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов и победитель Рио-2016 в фехтовании Софья Великая. В параде должны принять участие не более 80 членов российской делегации.

Церемония открытия начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев высказался о возможной отмене Олимпийских игр — 2020 в Токио.