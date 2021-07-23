Олимпийский чемпион — о возможной отмене игр: для многих это единственный шанс выступить на ОИ

Олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев высказался о возможной отмене Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Поставьте себя на место спортсменов. Для многих это единственный шанс выступить на Олимпиаде. Люди прошли национальные отборы, завоевывали лицензии для страны. Лучшие получили возможность, миновав все барьеры, приехать в Японию. Не забывайте, что Игры еще перенесли на год. В такой ситуации вообще сложно найти мотивацию и не опустить руки», — цитирует Опалева RT.

Напомним, глава оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что не исключает подобного развития событий в случае всплеска заболеваемости ковидом в олимпийской деревне.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио.