Немов: отдать 15—20 лет спорту и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно

Четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о предстоящем выступлении сборной России без флага и гимна на Олимпийских играх в Токио.

«Думаю, все ребята, которые выступают за нашу страну, прекрасно понимают, откуда они. Отдать 15—20 лет спорту и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно. Люди всю жизнь сознательно шли к победе на Олимпиаде. Тут надо просто сделать дело. А мы уже будем болеть и встречать их и с гимном, и с флагом. Главное, чтобы ребята добились цели», — сказал Немов в эфире YouTube-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Напомним, согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что российская сборная — одна из самых тестируемых на допинг перед стартом Олимпийских игр в Токио.