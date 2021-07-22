Червиченко: Кунц дает такой результат на ОИ, от которого глаза на лоб лезут

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча олимпийской сборной Германией под руководством Штефана Кунца с бразильской командой (2:4) на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Немец является одним из основных кандидатов на пост наставника национальной команды России.

«Тренер нашей сборной предполагается интересный. Особенно если учесть, что в первые полчаса его Германия трешку проглотила, еще и с пенальти могла пустить. Пока он не очень впечатляет.

Не совсем его сборная? Но раз он там числится, раз он поехал на Олимпиаду, значит, его. Если команда пропустила трешку в первом тайме, значит, Кунц дал установку, которая не работает. Выбор нашего Футбольного союза становится неочевидным.

Возможно, Германия вообще этот турнир выиграет, но пока все началось обескураживающе. Кандидат номер один в национальную команду дает такой результат, от которого глаза на лоб лезут», —приводит слова бывшего президента красно-белых «Чемпионата.com».

Напомним, сейчас Кунц возглавляет молодежную сборную Германии. Также он возглавлял «Карлсруэ» и «Рот-Вайсс» из Алена.

Олимпийские игры --2020 (м)

Группа D. 1-й тур

Бразилия U23 — Германия U23 — 4:2.

Голы: 1:0 — Ришарлисон (7), 2:0 — Ришарлисон (22), 3:0 — Ришарлисон (30), 3:1 — Надим Амири (57), 3:2 — Рагнар Ахе (84), 4:2 — Паулинью (90+5).

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков рассказал, почему Штефан Кунц подойдет российской команде в качестве главного тренера.