Сотрудница, работавшая в «Спартаке» 11 лет, уволилась и обвинила клуб в неадекватности

Ксения Богданова, работавшая в московском «Спартаке» 11 лет, уволилась по собственному желанию, обвинив столичную команду в неадекватном поведении.

«19.07 я уволилась по собственному желанию из «Спартака». Причина ухода — неадекват. Проработала в клубе 11 лет, 8 из которых руководила отделом по работе с вип-клиентами. Мы занимались продажей лож на стадионе и сервисом.

Руководство решило пересмотреть структуру клуба, где мне и ряду руководителей других отделов было предложено опять стать менеджерами… Когда я спросила о причинах, мне ответили, что новая структура написана под «Спартак», а не под людей.

Я очень люблю наш клуб! Это моя жизнь, мое становление, развитие и душа. Но есть вопрос справедливости и самоуважения. Мне крайне тяжело было принять это предложение. Восемь лет работы начальником отдела в топку, в 35 лет заново начать карьеру с менеджера отдела продаж? Я была в раздумьях…

И тут к нам пригласили специалиста, уволенного ранее из «Локомотива». В новой структуре она должна была быть над руководителями отделов, которые стали менеджерами. Это была последняя капля. Как это понимать? В «Локомотиве» не устраивает, а в «Спартаке» сойдет? А как же слова о том, что структура не под людей, а под «Спартак»??? В моей голове множество вопросов. Главный вопрос: что за неадекват?» — написала девушка в Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 57 очков. Красно-белые забили 56 мячей, но при этом пропустили 37. Серебро последнего розыгрыша чемпионата России позволило участвовать «Спартаку» в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее «Спартак» заявил, что первые домашние матчи клуба пройдут практически без зрителей.