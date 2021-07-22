news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Около 3 тыс. гастарбайтеров застряли в Абхазии из-за COVID-ограничений... 20:53
С начала года в России провели уже 1,5 тыс. военных учений 20:52
Минздрав РФ: у 20-30% перенесших ковид могут возникать тромбозы 20:51
Директор фонда спортсолидарности Белоруссии: бойца Кудина выдали режиму Лукашенко 20:50
В работе сайтов нескольких крупнейших американских компаний произошли сбои 20:34
В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка 20:33
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса одной рукой поднял коня на стадионе ЦСКА 20:31
Дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение 20:28
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone 20:15
Сбивший пешеходов в Анапе водитель утверждает, что потерял сознание 20:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Сотрудница, работавшая в «Спартаке» 11 лет, уволилась и обвинила клуб в неадекватности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Ксения Богданова, работавшая в московском «Спартаке» 11 лет, уволилась по собственному желанию, обвинив столичную команду в неадекватном поведении.

«19.07 я уволилась по собственному желанию из «Спартака». Причина ухода — неадекват. Проработала в клубе 11 лет, 8 из которых руководила отделом по работе с вип-клиентами. Мы занимались продажей лож на стадионе и сервисом.

Руководство решило пересмотреть структуру клуба, где мне и ряду руководителей других отделов было предложено опять стать менеджерами… Когда я спросила о причинах, мне ответили, что новая структура написана под «Спартак», а не под людей.

Я очень люблю наш клуб! Это моя жизнь, мое становление, развитие и душа. Но есть вопрос справедливости и самоуважения. Мне крайне тяжело было принять это предложение. Восемь лет работы начальником отдела в топку, в 35 лет заново начать карьеру с менеджера отдела продаж? Я была в раздумьях…

И тут к нам пригласили специалиста, уволенного ранее из «Локомотива». В новой структуре она должна была быть над руководителями отделов, которые стали менеджерами. Это была последняя капля. Как это понимать? В «Локомотиве» не устраивает, а в «Спартаке» сойдет? А как же слова о том, что структура не под людей, а под «Спартак»??? В моей голове множество вопросов. Главный вопрос: что за неадекват?» — написала девушка в Instagram.

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 57 очков. Красно-белые забили 56 мячей, но при этом пропустили 37. Серебро последнего розыгрыша чемпионата России позволило участвовать «Спартаку» в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее «Спартак» заявил, что первые домашние матчи клуба пройдут практически без зрителей.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
На Олимпиаде скандал из-за Крыма. На официальном сайте его изобразили российским
Правительство Украины требует объяснений от МОК и Оргкомитета Игр
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение
В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка
Омбудсмен рассказала о детях, которых нашли в погребе в Подмосковье
Россиянка впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone
Новости и материалы
Около 3 тыс. гастарбайтеров застряли в Абхазии из-за COVID-ограничений в России
С начала года в России провели уже 1,5 тыс. военных учений
Минздрав РФ: у 20-30% перенесших ковид могут возникать тромбозы
Директор фонда спортсолидарности Белоруссии: бойца Кудина выдали режиму Лукашенко
В работе сайтов нескольких крупнейших американских компаний произошли сбои
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса одной рукой поднял коня на стадионе ЦСКА
Сбивший пешеходов в Анапе водитель утверждает, что потерял сознание
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Германия призвала внедрить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины
Отказавшаяся от участия в Олимпиаде сборная изменила свое решение
Тренер российской тяжелоатлетки рассказал, как относится к допуску транс-женщины на Игры
Танцевавшая после ДТП женщина ранее привлекалась к ответственности за подобное нарушение
Финские медики выяснили, что антитела к COVID-19 могут сохраняться более года
Производство сывороток и вакцин в России выросло на 21,7%
Бывший врач «Локомотива» объяснил, почему 23-летний футболист завершил карьеру
В Кабардино-Балкарии стартовали соревнования «Эльбрусское кольцо-2021»
Помощник Юрия Антонова рассказал о состоянии артиста после операции
Минобороны пообещало грандиозный салют в Петербурге на день ВМФ
Все новости
Стратегию электрификации транспорта России резко уценили
Минэкономики на 250 млрд рублей сократило запросы на зеленый автопром
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
«Без меня меня женили»: в России оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Грушко рассказал о перспективах транзита газа через Украину после 2024 года
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
«Заставила меня понять, что я гей»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым мерчем
Майли Сайрус презентовала провокационные футболки
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
Без штампа в паспорте: как новые правила повлияют на институт брака
Семейный психолог рассказала о плюсах отмены обязательного штампа в паспорте
«Потрясающие актеры»: кто снимается в первом российском сериале Netflix
Netflix объявил актерский состав сериала по «Анне Карениной»
«Правила действительно кусаются»: как ЕС будет отмываться от «грязных денег»
Еврокомиссия усилит «антиотмывочное» законодательство
«Геологическая загадка»: в Индийском океане найдено «Око Саурона»
Ученые обнаружили на дне океана горы, напоминающие Мордор
Запад в огне. Нью-Йорк заволокло дымом
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях