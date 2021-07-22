«Матч ТВ» заявил, что будет использовать «телепортацию» во время Олимпиады

Во время работы на Олимпийских играх — 2020 в Токио «Матч ТВ» будет использовать уникальную для телевидения технологию «телепортации», позволяющую переносить спикеров из столицы Японии в московскую студию, сообщили на телеканале.

«Идея пришла в голову нашему главному режиссеру Юрию Фроловскому. Идея в том, что мы в режиме реального времени можем телепортировать любого, кто находится в Токио — ведущего, корреспондента, спортсмена, тренера — из столицы Японии в московскую студию, где он сможет поговорить с ведущим. Как это реализовано? Это наш секрет, пока не будем раскрывать! Так в нашей стране еще никто не делал», — сказал главный редактор телеканала Александр Тащин.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему 8% россиян ждут фигурное катание на летних Играх.