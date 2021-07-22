В Госдуме выступили против выступления мужчин в платьях в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о мужчинах в спортивной гимнастике.

«Я за мужскую гимнастику, если она мужская, а не женская и в женских платьях. У Алины Кабаевой и у Ирины Винер-Усмановой есть разнообразные шоу, когда у них в программе выступают мужчины и демонстрируют элементы из художественной гимнастики, но они это делают с другими предметами, артистично, и это смотрится потрясающе. Где-то проскальзывают элементы из единоборств, где-то из гимнастики — это очень красиво. Но когда мужчины пытаются исполнять элементы женщин, да еще и в женских костюмах — это неприемлемо. Это не художественная гимнастика, это слово, которое я не хочу называть», — сказала Журова «Газете.Ru».

Парламентарий считает, что мужчинам не стоит надевать женские платья.

«И использовать нужно не булавы, например, а специальные палочки. Должно быть видно, что это мужчины танцуют, а не девушки. Чтобы происходящее не выглядело жалкой пародией изображать женщин. Если все это будет соблюдаться, то пусть они соревнуются.

У нас же есть вольные упражнения для мужчин в спортивной гимнастике? Там присутствует творчество, присутствуют элементы артистизма — все получается прекрасно. Тот же Евгений Плющенко, когда включил в свое выступление вращение с ногой, которое до этого было женским элементом. Он его смог сделать достаточно необычно, оно смотрелось интересно и сложно.

Но при этом мужчины все равно же не делают женские движение. Это будет кривляние. Вот как будто бы кривляются и издеваются над теми, кто это смотрит. Хотелось бы вот этого кривляния избежать. Чтобы мужская гимнастика представляла собой мужской артистизм, его красоту движений и элементов», — добавила Журова.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подверглась критике из-за своих слов о выступлении мужчин в художественной гимнастике. Она опубликовала в Instagram ролик, в котором спортсмен в платье делает упражнение с лентой. Экс-спортсменка ужаснулась номеру мужчины, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта. Навку, в частности, раскритиковала четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис.