Урганта удивило появление «Финикса» в финале НБА

Телеведущий Иван Ургант, который является большим поклонником Национальной баскетбольной ассоциации, высказался о финале плей-офф нынешнего сезона.

В решающей серии «Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» со счетом 4-2 и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА.

«Для меня было большей неожиданностью появление в финале «Финикса». И, честно говоря, болел я именно за «Санз». У них собралась прекрасная молодая команда, мне очень понравилось, как они играли весь плей-офф. Было симпатично наблюдать за «Финиксом». И это с учетом того, что еще несколько лет назад они были в списке худших команд НБА.

Что касается «Милуоки», то я считаю их чемпионство заслуженным. Потому что два раза подряд (в сезонах-2018/2019 и -19/20 — «Газета.Ru») в их команде оказывался MVP регулярного чемпионата — Яннис Адетокунбо. И вот он, собственно, застолбил за собой место в пантеоне звезд первой величины. Заодно и братьев своих привел к чемпионству. Как говорится, и себе перстень надел, и братьям. И себе, и брату — пословица, популярная в доме Меладзе», — сказал Ургант «Газете.Ru».

Ранее капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев, который превратился в героя соцсетей после интервью на прекрасном английском языке, рассказал, какую цель преследовал во время визита на шоу «Вечерний Ургант».