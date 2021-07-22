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Высказывание Навки о мужчинах в художественной гимнастике возмутило фигуристов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду француженка Габриэлла Пападакис раскритиковала олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за высказывание о мужчинах в художественной гимнастике.

Ранее экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

«Мне очень грустно видеть, что в 2021 году существует такое ограничение свободы и отсутствие уважения к другим людям и способам их самовыражения. Я хочу, чтобы все поняли, насколько такое публичное порицание является разрушительным и болезненным», — написала Пападакис в сториз Instagram.

Призер первенств мира в танцах на льду Кейтлин Уивер также раскритиковала Навку в комментариях к записи.

«Мне жаль, что вы не можете посмотреть шире своего опыта. Вы всегда были идолом для меня. Ваш пост стал для меня осознанием грустной правды, так как вы больше для меня таковым не являетесь», — отметила Уивер.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники попытались сорвать шоу Навки с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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