Российская гандболистка рассказала о проблемах с режимом на Олимпиаде

Российская гандболистка Дарья Дмитриева заявила, что у спортсменок сборной есть проблема с режимом на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«С режимом пока проблемы: кто засыпает в 3, кто в 4. Я в 5 еле заставила себя уснуть.

Сегодня практически перестроились уже, вчера тоже была хорошая тренировка. Пока работаем в штатном режиме. Решили коллективно позаниматься вчера йогой», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат.com».

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее оргкомитет Олимпиады объяснил отсутствие холодильников в комнатах россиян.