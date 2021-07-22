Боец UFC назвал безумием ситуацию после боя Макгрегора

Боец Артем Лобов заявил, что у Конора Макгрегора не надо было брать интервью после боя с Дастином Порье из-за того, что ирландец сломал ногу.

«Это была безумная ситуация. Просто посмотрите на то, как происходило в ситуации с Крисом Вайдманом и Андерсоном Силвой после их травм. Я не думаю, что у Макгрегора в той ситуации нужно было брать интервью, я был удивлен, что все так получилось. Сейчас ему нужно лечиться, тренироваться, устранять ошибки и возвращаться», — передает слова Лобова MMAFighting.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знал о хронической проблеме Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье.