Представительница ЛГБТ-сообщества понесет флаг США на церемонии открытия Олимпиады

Впервые в олимпийской истории США флаг страны на церемонии открытия игр понесут два человека — баскетболистка Сью Берд и бейсболист Эдди Альварес.

40-летняя Берд станет второй женщиной, которая понесет флаг США на открытии Олимпиады. До нее в 2004 году это уже делала баскетболистка Дон Стейли.

Берд является лесбиянкой, которая открыто объявила о своей ориентации в 2017 году. С 2016 года она встречалась с футболисткой сборной США Меган Рапино, пара объявила о помолвке в октябре 2020-го.

В 2002 году во время драфта Женской баскетбольной национальной ассоциации (ВНБА) Берд была выбрана под первым номером клубом «Сиэтл Шторм». Выступая за команду она восемь раз принимала участие в матче всех звезд и семь раз включалась в сборную всех звезд. Берд одна из семи баскетболисток, которые выигрывали золотую олимпийскую медаль (2004, 2008, 2012 и 2016) и становились чемпионами ВНБА (2004, 2010, 2018, 2020).

Параллельно Берд почти семь лет выступала в России и является пятикратной чемпионкой России (2007, 2008, 2012, 2013, 2014).

Ранее сообщалось, что стали известны имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Токио.