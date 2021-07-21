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«Спартак» заявил, что первые домашние матчи клуба пройдут практически без зрителей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Московский «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на стартовые матчи нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Красно-белые! В течение двух последних месяцев «Спартак» проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешенного количества зрителей на домашних матчах команды при условии наличия у всех болельщиков QR-кодов. Клуб выступил также с инициативой по организации на своих домашних играх прививочного пункта. Сегодня «Открытие Банк Арена» вошла в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Однако в соответствии с Постановлением № 18 главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней. Ранее в наш клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок.

По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена», — говорится в заявлении.

4 августа у «Спартака» запланирован домашний матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», а 7 августа — первый домашний матч нового сезона чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

На данный момент в Москве не допускается присутствие на играх более 500 зрителей, и эта квота может быть увеличена лишь в случае улучшения эпидемической ситуации.

Ранее «Газета.Ru» писала про главные интриги нового сезона чемпионата России.

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