Экс-игрок «Спартака» задержан после массовой драки

Футболист «Бока Хуниорс» Маркос Рохо был задержан за участие в массовой драке, произошедшей после ответного матча Кубка Либертадорес против «Атлетико Минейро», сообщает Globo Esporte.

Матч, прошедший 20 июля, завершился победой «Атлетико Минейро» в серии пенальти. После поражения игроки «Боки» сначала устроили потасовку в подтрибунном помещении с охранниками стадиона «Атлетико Минейро», затем началась массовая драка за проходы в раздевалки. Отмечается, что в ней участвовали официальные делегаты матча и игроки обоих клубов.

Для разрешения ситуации полиции пришлось применить в отношении футболистов газовые баллончики. После инцидента правоохранительным органам удалось идентифицировать восемь человек из делегации «Бока Хуниорс», которые принимали самое активное участие в драке. Ими стали Рохо, ранее выступавший за московский «Спартак», вратарь Хавьер Гарсия, защитники Карлос Самбрано, Карлос Искьердос, нападающий Себастьян Вилья и три представителя тренерского штаба аргентинского клуба.

Тренер «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо заявил, что покинет Бразилию со всеми футболистами, поэтому полиция задержала всех игроков аргентинского клуба.

В правоохранительных органах заявили, что восемь идентифицированных участников драки из аргентинского клуба впоследствии понесут ответственность за нанесение травм соперникам.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили драку возле «Уэмбли» перед финалом Евро-2020.