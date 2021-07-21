Оргкомитет Олимпиады объяснил отсутствие холодильников в комнатах россиян

Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 в Токио объяснил отсутствие в комнатах спортсменов из России телевизоров и холодильников тем, что российская сторона не оформила их установку, которая является платной, сообщает Nikkan Sports.

По информации издания, вопрос о жалобах российской делегации на условия проживания в олимпийской деревне обсуждался на пресс-конференции оргкомитета.

«Мы считали, что подготовили все для предоставления удобного места (проживания). Как можно быстрее предпримем меры в связи с холодильниками и телевизорами, но прежде позвольте прояснить этот вопрос с российской стороной. Мы сделаем все возможное», — заявила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады.