Директор по спорту организационного комитета Игр Орели Мерле заявила, что летняя Олимпиада-2024 в Париже станет первой гендерно равной в истории.

Об этом она заявила на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Токио.

«В свете рекомендаций МОК мы бы хотели пойти чуть дальше, чтобы добиться по-настоящему полноценного равенства на Олимпиаде. Начнем с оргкомитета. Мы хотим, чтобы гендерное равенство было не только среди спортсменов, но и среди всех задействованных лиц во время Игр. Сейчас, по нашей оценке, соотношение персонала составляет 70 на 30%», — заявила Мерле.

138-я сессия МОК предшествует открытию летних Олимпийских игр — 2020, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее двукратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала попадание в Токио штангистки Лорель Хаббард, которая станет первой транс-женщиной на Олимпиаде.