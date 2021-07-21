Рудковская впервые показала лицо младшего сына

Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская впервые показала лицо сына Арсения, рожденного в сентябре 2020 года суррогатной матерью.

«Я долго сдерживала себя, не раскрывая подробности суррогатного материнства и не показывая полностью лицо младшего сына Арсения. И вот — делаю это на страницах Vogue Russia! Проблема суррогатного материнства намного глубже, чем она кажется тем, кто с ней никогда не сталкивался! Горжусь, что я — одна из немногих публичных людей в России, кто рассказал об этом открыто», — написала Рудковская в Instagram, опубликовав снимки из интервью Vogue.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр.

Ранее Рудковская рассказала, сколько они заплатили суррогатной матери, родившей им сына Арсения.

Рудковская заявила, что женщине во время беременности сняли квартиру в Санкт-Петербурге и оплатили все ее расходы. Гонорар суррогатной матери составил 2 млн руб.