Рудковская назвала гонорар суррогатной матери своего второго сына

Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, сколько они заплатили суррогатной матери, родившей им сына Арсения.

Рудковская заявила, что женщине во время беременности сняли квартиру в Санкт-Петербурге и оплатили все ее расходы. Гонорар суррогатной матери составил 2 млн руб.

«До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал», — цитирует Рудковскую Vogue.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр.

Ранее двукратный олимпийский чемпион опубликовал фотографии с крестин восьмимесячного сына.

Экс-спортсмен и Рудковская устроили торжество на территории своего загородного дома. Крестными родителями мальчика стали олимпийский чемпион 2002 года в парном фигурном катании Антон Сихарулидзе и подруга семьи Наталья Якимчик. Также на крестинах присутствовал народный артист России Филипп Киркоров.