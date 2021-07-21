Первый олимпиец отстранен от соревнований из-за коронавируса

Участник Олимпийских игр — 2020 в Токио впервые отстранен от соревнований из-за положительного теста на коронавирус, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что тхэквондистка из сборной Чили не сможет выступить на Играх из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, а турнир по этому виду спорта пройдет с 24 по 27 июля.

Как сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Чили, спортсменкой является 21-летняя Фернанда Агирре.

Всего с 1 июля выявлен 81 случай заражения среди людей, имеющих отношение к проведению соревнований, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил, что Олимпийские игры могут быть отменены.