Власти Рима обвинили президента Итальянской федерации футбола в росте случаев COVID-19

Власти Рима обвинили президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравину в росте случаев заболевания COVID-19, передает Football-Italia.

«Мы платим цену за так называемый «эффект Гравины», но, к счастью, без осложнений в больницах. Мы неизбежно увидим больше случаев из-за потери внимания к празднованию чемпионата Европы. Большинство новых случаев — это молодые люди, которые еще не вакцинированы», — заявил один из экспертов по вопросам здравоохранения в регионе.

Напомним, 11 июля сборная Италии обыграла в финальном матче Евро-2020. Для игроков сборной Италии была организована поездка на автобусе с открытым верхом. Приветствовать своих футболистов пришло большое количество любителей спорта, несмотря на то, что власти не разрешали людям собираться.

Ранее сообщалось о том, что на открытие ОИ допустят только 1000 высокопоставленных лиц, обычные граждане не будут допущены. Эти ограничение введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.