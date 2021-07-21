Ведущая «Матч ТВ» — об обыске в тюрьме: меня заставили снять платье

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина напомнила своим подписчикам про о том, как ездила к своему мужу на свидание в тюрьму.

«Муж предупреждал, что процедура обыска может быть неприятной. Но байка о том, что всякого прибывшего на длительное свидание обыскивают полностью изнутри и снаружи, оказалась всего лишь байкой. Меня заставили только снять платье и то ненадолго. Правда, все мои, я извиняюсь, дополнительные трусы и все остальные вещи прощупали основательно и забрали через решетку», — написала Серегина в Instagram.

20 июля Серегина выложила несколько сторис, в которых рассказала, что четыре года назад ее мужа арестовали по экономической статье.

Ранее сообщалось о том, что чемпион мира по армрестлингу россиянин Дмитрий Силаев обвиняется в нападении на разнорабочего. Красноярский армрестлер вместе со своими друзьями под видом полицейских надели наручники на рабочего и завели в квартиру, где тот должен был работать. Силаев и его друзья наставили на рабочего пистолет и отняли у него 20 тысяч рублей. Также преступники вынудили рабочего написать расписку на 500 тысяч рублей.