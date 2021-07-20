Заслуженный тренер Мозер об изменении олимпийского девиза: не поняла, что значит «вместе»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) изменить девиз Олимпийских игр.

«Не поняла и не осознала идею. Она меня совершенно не вдохновила. Еще Пьер де Кубертен дал нам девиз Олимпийских игр. Всегда была им воодушевлена. А эти люди из МОК взялись его изменить. Вообще не понимаю, что происходит в мире. Какой-то бред…

Что значит «вместе»? Вместе с кем? С разноцветными людьми? С командой? Я в новом девизе этого не услышала», — приводит слова Мозер «RT».

Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее - вместе» (лат. Citius, altius, fortius - communis).

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил, почему изменили олимпийский девиз с более чем вековой историей.