Канчельскис: натурализация Жиго — это смерть с косой на могиле нашего футбола

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможную натурализацию французского защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго.

«Я не сторонник натурализации. У нас 140 млн живет в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают такими темпами, что уже невозможно собрать футболистов для национальной команды, поэтому косметическую меру, в виде потенциального приглашения Жиго, уже воспринимаю нормально.

Власть в футболе захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и бросаемся в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго безусловно поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.

Все будет зависеть от нового главного тренера. Нужно признаться, что защитников уровня француза у нас практически нет. Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путем посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах», — цитирует Канчельскиса Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Жиго составляет €11 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) планируют подписать контракт с новым наставником сборной России до 23 июля.