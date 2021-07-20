Олимпийский чемпион Сильнов назвал лишним слово «вместе» в новом девизе Игр

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов считает, что слово «вместе» в новом девизе Олимпийских игр является лишним.

«Спорт всегда объединял, и это «вместе» было всегда. Когда начинались Олимпийские игры, останавливались войны. И всегда спортсмены на аренах соревновались между собой, но мы, атлеты, всегда были одной единой командой. Поэтому я считаю, что слово «вместе» здесь лишнее. «Быстрее, выше, сильнее» — да. Но спорт подразумевает «вместе». «О, спорт, ты — мир!» — этот лозунг был и остается. Это слов просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, а после мы — товарищи и друзья», — сказал олимпийский чемпион «Газете.Ru».

20 июля члены Международного олимпийского комитета на 138-й сессии организации единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр, который теперь будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал новый девиз Игр.