Норвежских гандболисток наказали за отказ играть в бикини

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу наказана за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, сообщает Daily Mail.

Спортсменки провели матч первенства против команды Испании в спортивных шортах вместо бикини. Европейская федерация гандбола (EHF) обвинила гандболисток в нарушении правила об экипировке и оштрафовала их на €1,5 тыс.

Ранее норвежки заявили, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Их поддержала представительница сборной Франции Валери Николя.

«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — заявила Николя.

Также призер Паралимпиады из Великобритании Оливия Брин заявила о непонимании замечаний, полученных от судьи на чемпионате страны в Бредфорде. Во время соревнований по прыжкам в длину судья сказала спортсменке, что ее трусы являются «слишком короткими и неуместными».