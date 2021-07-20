Украинский журналист обвинил «Рубин» в вымогательстве зарплат у игроков

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что венесуэльский нападающий Эрик Рамирес отказался от перехода из словацкого клуба «ДАК» в казанский «Рубин», так как в российской команде футболисты отдают половину своей зарплаты.

«От Рамиреса отказался «Рубин» якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть и версия, что игрок не захотел отдавать половину официальной месячной зарплаты, что является обычной практикой в казанском клубе», — написал Бурбас в Twitter.

По информации СМИ, венесуэлец не стал игроком «Рубина» из-за проблем при медосмотре. В итоге он перешел в киевское «Динамо». В прошлом сезоне Рамирес провел 33 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе. По словам журналиста, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой выпустить игрока на матчи Евро-2016, чтобы он смог набрать необходимое количество игр за сборную для перехода в «Манчестер Сити».