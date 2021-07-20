МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр впервые с 1894 года

Члены Международного олимпийского комитета единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр. Решение было принято на 138-й сессии организации.

Теперь девиз будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

«Это эпохальное событие», — заявил глава МОК Томас Бах.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1894 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом пройдут Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее Бах рассказал о затратах на организацию летних Игр-2020.