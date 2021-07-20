Российская гандболистка рассказала о недостатках Олимпийской деревни в Токио

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне в Токио.

Спортсменка заявила, что в сравнении с Играми-2016 в Рио-де-Жанейро в номерах в японской столице очень скромно.

«В Рио действительно были апартаменты – с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник – это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм», — написала Бобровникова в блоге на Sports.ru.

Гандболистка отметила, что на пятерых спортсменок два совмещенных туалета с ванной, а также не оказалось мыльных принадлежностей.

«Вчера возникли проблемы с горячей водой – почему-то пришлось купаться под чуть тепленькой. А там везде инструкции на японском», — добавила россиянка.

Бобровникова заявила, что территория Олимпийской деревни красивая. Также из номера открывается вид на Токийский залив.

«Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая – все, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной – ну ладно, не критично», — заключила спортсменка.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об организационных проблемах перед стартом Олимпийских игр.