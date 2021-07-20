news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Гаити утвердили новый состав правительства после убийства президента 06:02
Украинский футболист погиб в ДТП 05:59
Вирусолог назвал последствие отказа от второй дозы вакцины 05:50
Черышев: не хочу принижать РПЛ, но если уеду туда, будет трудно вернуться в элитные... 05:37
Девушка нашла двух любовниц своего парня и уехала с ними в путешествие 05:28
Фанаты «Лацио» раскритиковали новичка клуба после исполнения антифашисткого... 05:26
Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 04:54
Чемпион мира по по смешанным единоборствам погиб в ДТП 04:53
Стала известна стоимость трассы Казань-Екатеринбург 04:47
Лауреат Нобелевской премии назвал репрессивной внешнюю политику США 04:37
Бесплатная ставка 1000 р.

Стало известно, сколько заработал Махачев за бой на UFC Vegas 31

close
100%
Instagram.com/islam_makhachev

Стали известны гонорары Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса за главный бой на турнире UFC 261, сообщает издание The Sports Daily.

Махачев заработал $ 116 тыс., в том числе $ 55 тыс. за бой, $ 55 тыс. за победу, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты. Доход Мойзеса от поединка составил $ 36 тыс., в том числе $ 30 тыс. за бой, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты.

Больше всего за это событие заработала Миша Тейт, одержавшая победу над Марион Рено. На её счету $ 211 тыс.: $ 75 тыс. за бой, $ 75 тыс. за победу, $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера, $ 11 тыс. — поощрительные выплаты.

Поединок между Махачевым и Мойзесом завершился в четвертом раунде, когда Махачев успешно применил удушающий прием.

Для россиянина эта победа стала восьмой подряд.

В профессиональной карьере Махачев провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

Ранее бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом и среднем весе Вячеслав Василевский заявил, что Махачев уже сейчас мог бы бороться за чемпионский пояс.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
«Уже хайпанули»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
Россия получила две иностранные заявки на поставки истребителей МиГ-35
В Пентагоне рассказали об отношении к «российской угрозе»
Стала известна дата переговоров России и США по стратегической стабильности
Россияне выступили против жестких коронавирусных ограничений
Новости и материалы
В Гаити утвердили новый состав правительства после убийства президента
Украинский футболист погиб в ДТП
Вирусолог назвал последствие отказа от второй дозы вакцины
Черышев: не хочу принижать РПЛ, но если уеду туда, будет трудно вернуться в элитные лиги
Девушка нашла двух любовниц своего парня и уехала с ними в путешествие
Фанаты «Лацио» раскритиковали новичка клуба после исполнения антифашисткого гимна
Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
Чемпион мира по по смешанным единоборствам погиб в ДТП
Стала известна стоимость трассы Казань-Екатеринбург
Лауреат Нобелевской премии назвал репрессивной внешнюю политику США
Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
Названы сроки подписания первого экспортного контракта на крылатые ракеты «Брамос»
НХЛ выделит 100 тысяч долларов ЛГБТК+ организациям
Пушков дал совет Пентагону после испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
«Эвертон» отстранил футболиста до завершения полицейского расследования
Черданцев: большинство камер на дорогах Москвы — это чистая коммерция и больше ничего
Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент
Игрок в американский футбол осужден на восемь лет за участие в минских беспорядках
Все новости
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия
Светлана Тихановская проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях