Стало известно, сколько заработал Махачев за бой на UFC Vegas 31

Стали известны гонорары Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса за главный бой на турнире UFC 261, сообщает издание The Sports Daily.

Махачев заработал $ 116 тыс., в том числе $ 55 тыс. за бой, $ 55 тыс. за победу, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты. Доход Мойзеса от поединка составил $ 36 тыс., в том числе $ 30 тыс. за бой, $ 6 тыс. — поощрительные выплаты.

Больше всего за это событие заработала Миша Тейт, одержавшая победу над Марион Рено. На её счету $ 211 тыс.: $ 75 тыс. за бой, $ 75 тыс. за победу, $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера, $ 11 тыс. — поощрительные выплаты.

Поединок между Махачевым и Мойзесом завершился в четвертом раунде, когда Махачев успешно применил удушающий прием.

Для россиянина эта победа стала восьмой подряд.

В профессиональной карьере Махачев провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

Ранее бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом и среднем весе Вячеслав Василевский заявил, что Махачев уже сейчас мог бы бороться за чемпионский пояс.