«Эвертон» отстранил футболиста до завершения полицейского расследования

Футбольный клуб «Эвертон» заявил, что один из футболистов отстранен от команды до конца полицейского расследования.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании, и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, полиция задержала футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ) за подозрения в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей.

По информации источника, преступнику 31 год и он женат. Делом занимается полиция графства Большой Манчестер. Пока что футболист отпущен под залог. В соцсетях предполагают, что преступником может оказаться исландский полузащитник английского «Эвертона» Гильфи Сигурдссон. Он подходит по указанным характеристикам: у него есть жена и недавно появились слухи об аресте исландского футболиста.

Ранее стало известно, что игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых беспорядках.