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Организаторы Игр в Токио обозначили российских теннисистов как RUS и нарушили решение CAS

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РИА «Новости»

Организаторы Олимпийских игр в Токио допустили ошибку в протоколе, поставив рядом с российскими теннисистами слово RUS (Россия) вместо аббревиатуры ROC (Олимпийский комитет России), передает Sport24/

Ошибка была допущена в расписании первой тренировки.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал информацию о нашествии устриц на гребном канале в Токийском заливе, где должны пройти соревнования на летних Олимпийских играх — 2020.

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