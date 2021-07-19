Шавло заявил, что Витория расскажет спартаковцам, как играть против «Бенфики»

Известный футболист, бывший игрок и генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил перспективы красно-белых в противостоянии с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. По его мнению, козырь москвичей — главный тренер Руй Витория, который ранее успешно работал в «Бенфике».

«Наверное, это один из сложнейших по жребию соперников для «Спартака», команда играет в техничный футбол. У «Спартака» преимущество в том, что Руй Витория отлично знает эту команду, работал в ней, перед переходом в «Спартак» он находился в Португалии. Думаю, он расскажет ребятам, как играть. Будет интересный матч, «Спартак» против сильных команд всегда играет на уровне», — сказал Шавло «Газете.Ru».

Говоря о шансах 10-кратных чемпионов России, Шавло допустил, что может сыграть роль недавняя отмена правила выездного гола в двухматчевом противостоянии. Он также подчеркнул, что «Спартак» показал хороший настрой на предсезонном турнире, и если этот настрой сохранится, вероятность успеха будет выше.

«Шансы пока 50 на 50. Вторая игра на выезде, будет сложновато. Но сейчас отменили правило выездного гола, и здесь будет уже немного другой расклад. Но если «Спартак» сохранит тот настрой, который сейчас был на предсезонном турнире, у команды есть шансы», — заключил Шавло.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.