Кокляев: аплодирую команде Моргенштерна за обалденный пиар

Работа команды рэпера Моргенштерна, направленная на раскрутку его популярности, в том числе за счет смешанных единоборств, заслуживает восхищения. В этом убежден известный спортсмен, пауэрлифтер и боксер Михаил Кокляев.

«Я не отношусь к этому с критикой. С точки зрения пиара и раздвижения границ популярности и лояльности публики они делают все очень правильно, я могу только поаплодировать. Все прекрасно, великолепная пиар-кампания. Выйдет с ним кто-то драться или не видит, это уже дело второе. Они уже хайпанули — промоушен получил пиар, и Моргенштерн тоже. Все в плюсе, хотя и бой еще не состоялся.

В конце концов, если соперника еще нет, будут вызываться многие. Если кто-то из выступающих спортсменов решит хайпануть и скажет, что готов подраться с Моргенштерном, на него выльется ушат говна со стороны поклонников рэпера. Таких недальновидных людей, желающих хайпануть, сегодня к Моргенштерну выстроиться целая очередь — а ему это на руку. Плохой пиар — это тоже пиар.

Но, как показывает практика, зачастую молодых спортсменов, необразованных с точки зрения ведения соцсетей, толпа заколет иголками. Если нервная система у спортсмена неокрепшая, он офигеет от критики в свой адрес. К плохому пиару надо быть готовым. Я, например, понимал, что если я проиграю Емельяненко, на меня выплеснут ушат помоев. Но я к этому был готов и очень быстро реабилитироваться», — сказал Кокляев «Газете.Ru».

С точки зрения Михаила Кокляева, Моргенштерна и его команду можно уважать за то, что они сумели «влиться» в спортивную тематику. За этим, подчеркнул специалист, стоит большой труд.

«В любом случае, все обалденно происходит. Я тихонечко аплодирую команде Моргенштерна и ему самому за то, что он, не будучи спортсменом, сумел влиться в спортивные новостные ленты, это надо уметь. Ничего сложного они не придумали, на собственной популярности и за счет своих трудов влезли в спортивную тему», — констатировал Кокляев.

Ранее Кокляев прокомментировал подписание контракта между промоушеном смешанных единоборств Hardcore FC и Моргенштерном.