Ирландский гимнаст проверил антисекс-кровать на прочность

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан поверил на прочность сделанные из картона кровати в Олимпийской деревне в Токио.

«Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» — рассказал спортсмен в видео, опубликованном в Twitter.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера сделанные из картона кровати связано с тем, что в организации хотят исключить ненужные формы физического контакта между спортсменами. Уникальная мебель не выдерживает веса двух человек или резких движений.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин высказался об антисекс-кроватях. Американский легкоатлет предположил, что мебель может сломаться, если пролить на нее воду.