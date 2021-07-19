Губерниев отреагировал на отмену отстранения российских пловцов

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию на летних Олимпийских играх — 2020, которые пройдут в Токио.

«Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно, на это и надежда была. Я еще раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение, может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Задача как раз стояла, чтобы немножко заставить нервничать ребят и девчонок», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Журналист надеется, что скандальная ситуация не сильно выбила пловцов из колеи перед стартом соревнований.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории. 18 июля стало известно, что CAS отменил дисквалификацию.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее член президиума Всероссийской федерации плавания Денис Панкратов заявил, что перед спортсменами должны извиниться.