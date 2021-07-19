Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на ОИ в Токио

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, которые будут участвовать на предстоящих Олимпийских играх — 2020 в Токио.

На первом место в списке расположился баскетболист сборной США Кевин Дюрант, доходы которого за прошлый год составляют 75 миллионов долларов.

Японская теннисистка Наоми Осака, заработавшая 60 миллионов за минувший год заняла вторую строчку. Третьим в списке стал разыгрывающий защитник баскетбольной сборной США Дамиан Лиллард, доходы за прошлый сезон которого оцениваются в 40,5 миллионов долларов.

Следующими в списке стали сербский теннисист Новак Джокович ($34,5 млн), гольфист из Великобритании Рори Макилрой ($32 млн), атакующий защитник сборной США по баскетболу Девин Букер, японский теннисист Кэй Нисикори (по $30,5 млн) и американские баскетболисты Крис Миддлтон ($27 млн) и Джру Холидей ($23 млн).

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала о поведении спортсменов на Олимпийских играх.