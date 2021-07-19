Установлен новый рекорд Европы в забеге на 100 метров

Швейцарский спринтер ямайского происхождения Алекс Уилсон побил рекорд Европы в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,84 секунды на международных соревнованиях в Атланте. Атлет обновил рекорд Фрэнсиса Обиквелу и француза Джимми Вико, которые пробежали стометровку за 9,86 секунды. Также результат Уилсона стал третьим в сезоне на стометровой дистанции в мире. Кроме того, 30-летний швейцарец на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии в забеге на 200 метров, пробежав за 19,89 секунды.

Мировой рекорд в забеге на 100 метров принадлежит представителю Ямайки Усэйну Болту, который пробежал дистанцию за 9,58 секунды в Берлине в 2009 году.

Уилсон является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в забеге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.

Ранее эфиопская легкоатлетка Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров.