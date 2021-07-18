Появилось видео аварии Ферстаппена на Гран-при Великобритании

Видео аварии нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена появилось в Сети. Кадры опубликованы на странице Formula1.sheesh в Twitter.

Авария произошла на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену.

Ферстаппен лидирует после девяти гонок. Он набрал 182 очка. Второе место занимает Хэмилтон, в активе которого 150 баллов.

Сообщалось, что Ферстаппен отправлен в больницу после столкновения с Хэмилтоном.

Ранее стало известно, что Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сообщалось, что организаторы Гран-при столкнулись с проблемами из-за требования правительства страны о 14-дневном обязательном карантине для всех прибывающих. Также не состоится австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).