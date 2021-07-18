Российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге

Нескольким гребцам сборной России предложили пройти тест на полиграфе после того, как Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест, передает ТАСС.

«Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование — все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идет о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачева 26 мая брали тест, он был чистый», — сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Также Свирин отметил, что после Олимпийских игр будет предложено всем — и персоналу, кто находился на том мероприятии, пройти полиграф-тестирование.

Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. Церемония открытия Олимпиады намечена на 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр пройдет 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были отложены из-за коронавируса.

Ранее вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в их организме.