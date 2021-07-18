Минаков заявил, что манера ведения боя у Махачева интереснее, чем у Хабиба

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вегасе. По мнению знаменитого бойца, экс-чемпиона организации Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова, президент UFC Дэйна Уайт может рассматривать возможность раскрутки Махачева и создания из его имени бизнес-проекта, как это было с Хабибом Нурмагомедовым. В то же время, считает Минаков, Махачев бьется зрелищнее, чем Хабиб.

«Для организации рост Махачева имеет большое значение. Вопрос, хочет ли Дэйна Уайт сделать из него бизнес-проект, как это было с Хабибом. Ведь Хабиб приобрел бешеную популярность, только победив Конора Макгрегора — по сути, Конор ему эту популярность принес. И все это признают, поскольку сама стилистика боя Хабиба была аудитории неинтересна. И Уайт, думаю, особо не хотел видеть Нурмагомедова чемпионом, потому что у него был очень длинный путь к титулу. Ему долго не давали боев с топами — как и Махачеву сейчас. Им интересны ударники, харизматичные крикуны. Хабиб взял тем, что в разговорном жанре и своей харизмой, во время подготовки к бою с Конором и после него завоевал популярность.

У Ислама все впереди. Он не говорит много, ведет себя достаточно скромно. Манера ведения поединка у него меняется и становится, мне кажется, поинтереснее, чем у Хабиба. Полагаю, Дэйна Уайт держит в голове мысль, что Махачев может стать бизнес-проектом. Если бы в нем видели такой проект, мне кажется, ему бы гораздо быстрее давали бои с топами и приближали к титулу. А пока, наоборот, они Ислама немного придерживают», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде, этот бой стал для него уже 10-м в UFC. Примечательно, что одним из его сопровождающих был Хабиб Нурмагомедов. В настоящее время Махачев занимает девятое место в рейтинге UFC в легком весе.

Ранее Махачев после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом обратился к своим потенциальным соперникам.