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Минаков: еще один поединок, и Махачев сможет биться за пояс UFC

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UFC

Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вегасе. По мнению Минакова, Махачев уверенно идет к чемпионскому титулу, но для этого ему нужно провести хотя бы один поединок с бойцом из верхней части рейтинга UFC в легком весе.

«Он провел большое количество поединков и уверенно идет к поясу. Но для того, чтобы подраться с чемпионом, ему нужно приобрести уверенность в себе. И я, как профессиональный спортсмен, понимаю, о какой уверенности я говорю. Когда ты побеждаешь топов, условно, третьего, второго номера, ты психологически понимаешь, что ты готов драться с первым. Это не кураж, здесь уверенность приходит от того, что ты понимаешь: перед тобой больше никого нет. Ты убрал всех, кто стоит выше тебя. Остался только один — и это следующая твоя жертва.

Когда ты с девятого места в рейтинге получаешь титульный бой, то понимаешь, что перед тобой еще несколько ступеней, и сложно понять, насколько ты конкурентен. А теперь Исламу достаточно будет одного поединка — с кем-то из топ-5, топ-3. И тогда он психологически будет готов. Физически он готов уже — в плане своей базы он очень универсальный, выносливый», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Поединок против Мойзеса стал для Махачева десятым в UFC, на данный момент спортсмен занимает девятое место в рейтинге организации в легком весе. Победу над Мойзесом россиянин одержал в четвертом раунде, одолев соперника удушающим приемом.

Ранее Махачев заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом промоушена Рафаэлем Дос Аньосом.

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