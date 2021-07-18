На Олимпиаде в комнатах спортсменов будут стоять специальные антисекс-кровати

На олимпийских играх — 2020 в Токио спроектировали специальные кровати, для предотвращения сексуальных контактов среди участников соревнований, информирует Explica.

В комнатах спортсменов будут стоять специальные антисекс-кровати. Картонные кровати изготовлены компанией Airweave из переработанных материалов. Эти кровати были уменьшены, чтобы в них мог поместиться только один человек. Они выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Всего было изготовлено 18 тысяч кроватей.

Основной смысл заключается в том, чтобы предотвратить заражение COVID-19 во время соревнований через сексуальные отношения между спортсменами.

Вместе с тем, организаторы Игр выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала попадание в Токио штангистки Лорель Хаббард, которая станет первой транс-женщиной на Олимпиаде.