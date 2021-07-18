Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх: это не честно

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала попадание в Токио штангистки Лорель Хаббард, которая станет первой транс-женщиной на Олимпиаде.

«Я в замешательстве. С одной стороны понимаю, что человек сделал операцию и постоянно сдает тесты на гормоны, чтобы они были на уровне с женскими, но с другой стороны весь мышечный и костный корсет уже давно сформирован по мужскому типу. Не совсем честно, — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.

Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.

Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

До решения стать женщиной штангистка Лорел Хаббард носила имя Гэвин Хаббард. Хирургической операции по смене пола не было и все ограничилось гормональной терапией. Однако измененные правила МОК теперь позволяют Хаббард выступать на женских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что первую в истории транс-женщину на Олимпийских играх — 2020 оградят от повышенного внимания в Токио.