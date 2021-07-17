Актер Баринов раскритиковал тренера «Локомотива» за разгромное поражение от «Зенита»

Актер Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, «железнодорожники» проиграли со счетом 0:3.

«Николич наступил на те же грабли, 1:6 его ничему не научили. Играть таким составом против «Зенита» в атаку — очень глупое решение. Не понимаю тренера, почему Миранчук не выходит в стартовом составе, у этой команды без него почти некому забивать голы», — сказал Баринов.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными обладателями трофея. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России.